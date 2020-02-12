Из-за непогоды обесточены 47 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) по состоянию на утро среды обесточены 47 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 12 февраля остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Ивано-Франковская - 41, Киевская - 3 и Черновицкая – 3", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в среду утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.