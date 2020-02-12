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06:24 12.02.2020

Трамп готов к саммиту с Ким Чен Ыном, если это приведет к денуклеаризации КНДР - О'Брайен

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Трамп готов к саммиту с Ким Чен Ыном, если это приведет к денуклеаризации КНДР - О'Брайен

Президент США Дональд Трамп готов провести еще один саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если это приведет к денуклеаризации КНДР, заявил советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Мы хотели бы, чтобы переговоры продолжались, если они приведут к тому, что Северная Корея выполнит обязательства, взятые председателем Ким Чен Ыном в Сингапуре", - сказал О'Брайен аудитории в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Советник президента США добавил, что на данный момент нет планов саммита между Трампом и Ким Чен Ыном.

"Нам придется подождать и посмотреть, возобновятся ли переговоры. (...) Мы должны будем посмотреть, уместен ли еще один саммит между лидерами. Но президент Трамп очень ясно дал понять, что, если он сможет добиться хорошего соглашения для американского народа, он пойдет на саммит, он пойдет навстречу, он будет говорить с кем угодно. (...) Независимо от того, считают ли это политически целесообразным или нет, он стремится делать то, что хорошо для страны", - отметил он.

О'Брайен сделал свое заявление на следующий день после того, как телеканал CNN сообщил, что Трамп заявил своим советникам, что не хочет еще одного саммита с Ким Чен Ыном до ноябрьских выборов президента США. В администрации считают, что риски возобновления переговоров о денуклеаризации намного перевешивают потенциальные выгоды.

Переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике с тех пор, как второй саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в Ханое провалился без соглашения в феврале прошлого года.

Северная Корея заявила, что не вернется к диалогу до тех пор, пока США полностью не примут ее требования и не откажутся от "враждебной политики" в отношении Пхеньяна.

Теги: #сша #кндр #саммит
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