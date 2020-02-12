В Харькове муниципальные парковки планируется оборудовать электрозаправками

В Харькове планируется провести инвестиционный конкурс, чтобы на стоянках КП "Муниципальная парковка" сделать электрозаправки для электромобилей и газовые заправки.

"В соответствии с международными соглашениями, подписанными Украиной и европейскими инвестиционными банками по государственным программам, есть необходимость развивать экологические виды транспорта. Речь идет об электротранспорте и транспорте, который работает на альтернативных видах топлива. Поэтому мы проведем в Харькове инвестиционный конкурс, чтобы на объектах КП "Муниципальная парковка" появились электрозаправки и газозаправки", - цитирует пресс-служба директора департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергея Дульфана.

По его словам, предполагается, что необходимое оборудование будет установлено за счет инвестора.