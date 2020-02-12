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04:10 12.02.2020

Число зараженных новым типом коронавируса на круизном лайнере в японской Иокогаме выросло до 174 человек

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Число зараженных новым типом коронавируса на круизном лайнере в японской Иокогаме выросло до 174 человек

Еще у 39 человек, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, обнаружен новый тип коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Японии.

По их данным, общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.

Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находится 2666 туристов.

Теги: #япония #коронавирус #лайнер #зараженные
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