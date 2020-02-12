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04:06 12.02.2020

Харьковские полицейские задержала группу, занимавшуюся распространением метадона

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Харьковские полицейские задержала группу, занимавшуюся распространением метадона

Управление противодействия наркопреступности совместно со следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области разоблачили группу, занимавшуюся распространением метадона, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, в преступную группу входило семь человек, трое из них уже задержаны и уведомлены о подозрении.

"Организатор (49-летняя женщина) а также 32 и 50-летние соучастники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и извещены о подозрении в совершении преступления по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отношении остальных участников группы проводятся следственно-розыскные мероприятия, в том числе и обыски по месту жительства, после чего им также будет сообщено о подозрении.

По информации полиции, группа действовала больше года и ежедневно продавала наркотики на сумму около 15 тыс. грн. В целях конспирации члены группы постоянно меняли номера мобильных телефонов, пользуясь большим количеством мобильных терминалов. Деньги от сбыта наркотиков получали на карточные счета, в том числе оформленные на других людей, в различных банках Украины.

При проведении ряда санкционированных обысков полицейские изъяли $2 тыс., 9 тыс. грн, 20 подготовленных для сбыта "закладок" (по 0,25 г), а также уже разложенные "закладки".

Теги: #украина #полиция #харьков #наркотики
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