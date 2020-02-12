Подозреваемые в незаконных вырубках на 98 млн. грн в Октябрьском лесхозе на Харьковщине предстанут перед судом – прокуратура

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 8-х служебных лиц ГП "Октябрьское лесное хозяйство", подозреваемых в незаконных вырубках.

"Установлено, что служебные лица ГП "Октябрьское лесное хозяйство" (и.о. директора государственного предприятия, главный инженер государственного предприятия, и.о. главного лесничего, старший мастер леса, мастер леса и 3 лесничих) допустили служебную халатность, в результате чего была допущена незаконная вырубка более 18 тыс. деревьев на территории лесного хозяйства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, ущерб, нанесенный государству в результате незаконных вырубок, оценивается в 98 млн. грн.

Всем восьмерым подозреваемым инкриминируется ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.