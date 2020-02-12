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01:33 12.02.2020

Трамп предложил Пентагону привлечь бывшего помощника президента к дисциплинарной ответственности

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Трамп предложил Пентагону привлечь бывшего помощника президента к дисциплинарной ответственности

Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны может по своему усмотрению поступать с Александром Виндманом - бывшим помощником президента, но рекомендовал привлечь его к дисциплинарной ответственности.

"Мы его отправили по его собственному пути, и военные могут поступить с ним так, как хотят", - цитируют СМИ заявление Трампа в Овальном кабинете.

Тем не менее, Трамп добавил, что в Пентагоне "безусловно, посмотрят на то, что произошло".

Президент отметил, что ему известно о переходе Виндмана на работу в Объединенный комитет начальников штабов ВС США, которым руководит Марк Милли, отметив: "Его взял к себе генерал Милли. Я его поздравляю, пусть берет".

Как сообщалось, на прошлой неделе Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса по делу об импичменте. В частности, оставили свои посты в Белом доме Виндман, постпред США при ЕС Гордон Сандленд.

Теги: #президент #сша #помощник #пентагон
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