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22:03 11.02.2020

Парламент Ливана утвердил новое правительство

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Парламент Ливана утвердил новое правительство

Парламент Ливана во вторник поддержал правительство под руководством премьер-министра Хасана Диаба, несмотря на масштабные народные акции протеста, передают местные СМИ.

В поддержку нового кабинета министров проголосовали 63 члена парламента из 84. Спикер парламента Нахиб Берри поздравил с этим депутатов, которые перед голосованием провели восьмичасовое заседание, на котором обсуждали состав кабинета министров.

Между тем во вторник состоялась акция протеста, в ходе которой силы безопасности применили слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы заставить демонстрантов разойтись. Начались столкновения.

До начала заседания в парламенте протестующие прибыли к его зданию и бросали бутылки с водой в автомобили депутатов, пытаясь не пропустить их внутрь. Тем не менее, большинству парламентариев удалось попасть в здание и проголосовать.

По данным МККК, из-за слезоточивого газа проблемы со здоровьем испытали 373 человека, из них госпитализировали 45 человек.

Протестующие вышли на акцию в день голосования в парламенте, чтобы выразить недоверие новому правительству и сорвать голосование по его утверждению.

Протесты начались в Ливане в октябре 2019 года, однако в январе акции стали более массовыми и ожесточенными. Участники протестов заявляют, что политическая элита игнорирует их призывы сформировать независимое правительство, чтобы разрешить кризис. Они выражают недовольство стагнацией экономики, ростом цен, высоким уровнем безработицы и коррупцией.

В декабре прошлого года президент Ливана поручил сформировать правительство профессору и бывшему министру образования Хассану Диабу, который пользуется поддержкой влиятельной в Ливане группировки "Хезболла".

Теги: #правительство #ливан #парламент
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