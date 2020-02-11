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21:36 11.02.2020

Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

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Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

зеленскПрезидент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях Украины, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействие абитуриентам в поступлении в украинские высшие учебные заведения, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", - сказал Зеленский.

Во время совещания Зеленский акцентировал внимание на том, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. По убеждению главы украинского государства, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов - упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины - дисциплин, которые сейчас не изучаются на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, планируется расширение количества высших учебных заведений, в которых могли бы вступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

По мнению Зеленского эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и оказывать содействие в обустройстве и дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

 

Теги: #президент #молодежь #совещание #украина
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