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20:32 11.02.2020

В 2020 году в Днепропетровской области построят и отремонтируют более 100 соцобъектов

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В 2020 году в Днепропетровской области построят и отремонтируют более 100 соцобъектов

В текущем году на территории Днепропетровской области построят и реконструируют более 100 школ, детских садов, больниц, стадионов, домов для детей-сирот, сообщил глава ОГА Александр Бондаренко.

"С марта в Украине начнется масштабный государственный проект "Большое строительство". На социальных объектах во всех областях развернутся стройплощадки - обновят школы, садики, стадионы. В лидерах – Днепропетровская область. Мы будем строить и реконструировать наибольшие объекты - более 100. Ремонтники будут работать и на автодорогах в разных уголках области", - отметил Бондаренко на совещании в Киеве под председательством президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

Так, в Днепропетровской области запланировано обновление 21 школы, в частности, в Волосском, Петропавловке, Покровском, Лиховке, Томаковке.

Кроме того, работы развернутся в 10 детсадах, среди них - Николаевский, Покровский, Илларионовский, Павлопольський, Чкаловский. Также отремонтируют 7 стадионов.

"Ремонтники будут работать в 57 медучреждениях, построят 7 домов для детей-сирот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2020 году в области отремонтируют почти 250 км дорог всех форм собственности. Главный инфраструктурный приоритет государства - строительство Решетиловской трассы, которая напрямую соединит г.Днепр с Киевом.

Теги: #соцобъекты #ремонт #днепропетровская
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