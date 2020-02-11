События

20:28 11.02.2020

Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении страны в НАТО

1 мин читать
Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении страны в НАТО

Парламент Республики Северная Македония во вторник одобрил протокол о вступлении страны в Североатлантический альянс, сообщает агентство Associated Press.

Парламентарии поддержали документ единогласно. После голосования у здания законодательного органа подняли флаг НАТО.

Рассмотрение вопроса о ратификации протокола проводилось в ускоренном порядке, поскольку нынешний состав парламента будет распущен в конце недели - в преддверии запланированных на 12 апреля этого года выборов.

Отмечается, что единственная страна в НАТО, которая пока не одобрила вступление Северной Македонии в состав альянса, - это Испания. Ожидается, что документ будет ратифицирован испанским парламентом только в марте.

"Членство в самом мощном в мире военно-политическом альянсе является привилегией, но также огромной ответственностью", - сказал президент Северной Македонии Стево Пендаровски перед голосованием.

В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выражал надежду, что С

Теги: #севмакедония #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:39 11.02.2020
США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей – посол Хатчисон

США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей – посол Хатчисон

11:08 11.02.2020
ЕС и НАТО должны сохранять текущую политику в отношении России - глава МИД Эстонии

ЕС и НАТО должны сохранять текущую политику в отношении России - глава МИД Эстонии

18:17 10.02.2020
Украина должна продолжать делать свою домашнюю работу, чтобы достичь совместимости с НАТО

Украина должна продолжать делать свою домашнюю работу, чтобы достичь совместимости с НАТО

22:57 07.02.2020
В "Евросолидарности" требуют ускорить процессы для скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО, готовы поддерживать любые приближающие к этому шаги власти

В "Евросолидарности" требуют ускорить процессы для скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО, готовы поддерживать любые приближающие к этому шаги власти

20:11 07.02.2020
Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО - Зеленский

Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО - Зеленский

19:49 07.02.2020
Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне

Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне

16:18 07.02.2020
В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО - Загороднюк

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО - Загороднюк

14:31 05.02.2020
Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

17:16 31.01.2020
ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

22:16 29.01.2020
В НАТО положительно оценили исполнение Украиной реформ

В НАТО положительно оценили исполнение Украиной реформ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Онищенко просит политического убежища в Германии

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

ПОСЛЕДНЕЕ

В 2020 году в Днепропетровской области построят и отремонтируют более 100 соцобъектов

ВС Турции сообщили о "нейтрализации" более 50 сирийских военнослужащих в Идлибе

Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

В Киеве предприниматель на заплатил 58 млн грн налогов

Еврокомиссар Варгеи: Мы не принимаем никаких компромиссов в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжим ее поддерживать

Проект "Полицейский офицер громады" вскоре охватит прифронтовые районы – Аваков

ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях из-за ввоза транспортных средств по заниженным пошлинам

Дальнейшее сотрудничество украинских правоохранительных органов с европейскими структурами обсудил Аваков с партнерами из ЕС

Израиль и палестинцы смогут договориться о мире только после ухода Аббаса от власти, считает израильский постпред при ООН

В Сумах адвокат несколько месяцев "минировала" суды - СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА