Еврокомиссар Варгеи: Мы не принимаем никаких компромиссов в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжим ее поддерживать

Европейская комиссия не принимает никаких компромиссов, когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, и будет продолжать поддерживать ее, заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"И наконец, но, наверное, самое важное, я также привез новости от новой Еврокомиссии, что мы, кончено, поддерживаем Украину и мы продолжим настаивать на полной и безусловной имплементации Минских соглашений. Мы не принимаем никаких компромиссов, когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины и будем продолжать поддерживать ее", - сказал он на брифинге с премьер-министром Украины в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что для Еврокомиссии нового состава отношения с Украиной являются приоритетом и находятся высоко в повестке дня.

"Это мой первый визит в страну "Восточного партнерства", и это показывает важность наших отношений с Украиной", - добавил еврокомиссар.