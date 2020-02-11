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20:13 11.02.2020

Проект "Полицейский офицер громады" вскоре охватит прифронтовые районы – Аваков

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Проект "Полицейский офицер громады" вскоре охватит прифронтовые районы – Аваков

Национальная полиция Украины расширяет проект "Полицейский офицер громады" и в ближайшее время он охватит прифронтовые районы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин и руководителем отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Стефани Холмс.

"Полицейский офицер громады - это проект, который невероятно популярен среди населения. Есть запрос наших граждан на эту реформу. И как уже планировалось ранее, мы увеличиваем бюджет, подключаем наших партнеров и уже в ближайшее время охватим прифронтовые районы, а затем и всю страну", - цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины во вторник.

Также стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество и расширение совместных проектов.

В МВД напомнили, что проект "Полицейский офицер громады" стартовал в мае 2019 года. Уже до конца 2020 года он заработает по всей территории Украины. Новый проект предусматривает, что офицер полиции будет тесно взаимодействовать с жителями своей громады и будет ориентироваться на их потребности. 80-90% рабочего времени полицейский будет находиться в громаде. Он будет доступен для населения, знать жителей территории, которую обслуживает, их проблемы и предоставлять качественные полицейские услуги. Громада возьмет на себя часть финансовой поддержки его работы.

Теги: #громады #офицер #нацполиция
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