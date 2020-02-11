События

19:40 11.02.2020

Дальнейшее сотрудничество украинских правоохранительных органов с европейскими структурами обсудил Аваков с партнерами из ЕС

1 мин читать
Дальнейшее сотрудничество украинских правоохранительных органов с европейскими структурами обсудил Аваков с партнерами из ЕС

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с главой представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасом и главой Консультативной миссии ЕС в Украине Антти Хартикайненом, в ходе которой стороны обсудили всестороннюю поддержку реформ украинских правоохранительных органов и дальнейшее сотрудничество.

"Наше сотрудничество насчитывает большое количество удачных проектов. Это и национальная система биометрической верификации и идентификации граждан, подключение к базам данных Интерпола украинских пунктов пропуска, общая Стратегия интегрированного управления границами и многое другое. Уверен, что впереди еще много совместной работы", - цитирует министра пресс-служба МВД Украины во вторник.

Аваков отметил, что ключевыми направлениями дальнейшего сотрудничества остается противодействие гибридным угрозам и дезинформации, усиление киберполиции и противодействия организованной преступности.

Кроме того, планируется включить Государственную миграционную службу и Нацгвардию Украины в мандат миссии и открыть офис КМЕС для работы в Мариуполе.

Отдельным пунктом дальнейшей работы является взаимодействие украинских специалистов с Европейским офисом борьбы с мошенничеством.

Глава представительства ЕС в Украине и глава Консультативного миссии Европейского союза в Украине поблагодарили министра за поддержку евроинтеграционных стремлений.

Теги: #ес #сотрудничество #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:42 11.02.2020
ЕС и Украина усилят работу над обновлением Соглашения о зоне свободной торговли

ЕС и Украина усилят работу над обновлением Соглашения о зоне свободной торговли

20:17 11.02.2020
Разумков: Мы готовы создавать надлежащий бизнес-климат в Украине

Разумков: Мы готовы создавать надлежащий бизнес-климат в Украине

20:14 11.02.2020
Еврокомиссар Варгеи: Мы не принимаем никаких компромиссов в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжим ее поддерживать

Еврокомиссар Варгеи: Мы не принимаем никаких компромиссов в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжим ее поддерживать

20:08 11.02.2020
Украина и ЕС подписали соглашение о €25 млн помощи в сфере цифровизации

Украина и ЕС подписали соглашение о €25 млн помощи в сфере цифровизации

20:02 11.02.2020
Украина рассчитывает выйти на серьезный прогресс по "промышленному безвизу" в 2020 году - Гончарук

Украина рассчитывает выйти на серьезный прогресс по "промышленному безвизу" в 2020 году - Гончарук

15:03 11.02.2020
ЕС не даст Лондону бессрочный и неограниченный доступ на свои финансовые рынки - Барнье

ЕС не даст Лондону бессрочный и неограниченный доступ на свои финансовые рынки - Барнье

11:17 11.02.2020
Лондон будет добиваться прямого доступа на рынок ЕС для своих финансовых компаний

Лондон будет добиваться прямого доступа на рынок ЕС для своих финансовых компаний

11:08 11.02.2020
ЕС и НАТО должны сохранять текущую политику в отношении России - глава МИД Эстонии

ЕС и НАТО должны сохранять текущую политику в отношении России - глава МИД Эстонии

20:06 10.02.2020
Трамп заявил о намерении "очень серьезно" заняться переговорами о торговле с ЕС

Трамп заявил о намерении "очень серьезно" заняться переговорами о торговле с ЕС

14:43 10.02.2020
Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Онищенко просит политического убежища в Германии

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

ПОСЛЕДНЕЕ

В 2020 году в Днепропетровской области построят и отремонтируют более 100 соцобъектов

Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении страны в НАТО

ВС Турции сообщили о "нейтрализации" более 50 сирийских военнослужащих в Идлибе

Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

В Киеве предприниматель на заплатил 58 млн грн налогов

Проект "Полицейский офицер громады" вскоре охватит прифронтовые районы – Аваков

ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях из-за ввоза транспортных средств по заниженным пошлинам

Израиль и палестинцы смогут договориться о мире только после ухода Аббаса от власти, считает израильский постпред при ООН

В Сумах адвокат несколько месяцев "минировала" суды - СБУ

Онищенко просит политического убежища в Германии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА