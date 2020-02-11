Дальнейшее сотрудничество украинских правоохранительных органов с европейскими структурами обсудил Аваков с партнерами из ЕС

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с главой представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасом и главой Консультативной миссии ЕС в Украине Антти Хартикайненом, в ходе которой стороны обсудили всестороннюю поддержку реформ украинских правоохранительных органов и дальнейшее сотрудничество.

"Наше сотрудничество насчитывает большое количество удачных проектов. Это и национальная система биометрической верификации и идентификации граждан, подключение к базам данных Интерпола украинских пунктов пропуска, общая Стратегия интегрированного управления границами и многое другое. Уверен, что впереди еще много совместной работы", - цитирует министра пресс-служба МВД Украины во вторник.

Аваков отметил, что ключевыми направлениями дальнейшего сотрудничества остается противодействие гибридным угрозам и дезинформации, усиление киберполиции и противодействия организованной преступности.

Кроме того, планируется включить Государственную миграционную службу и Нацгвардию Украины в мандат миссии и открыть офис КМЕС для работы в Мариуполе.

Отдельным пунктом дальнейшей работы является взаимодействие украинских специалистов с Европейским офисом борьбы с мошенничеством.

Глава представительства ЕС в Украине и глава Консультативного миссии Европейского союза в Украине поблагодарили министра за поддержку евроинтеграционных стремлений.