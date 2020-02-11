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19:38 11.02.2020

Израиль и палестинцы смогут договориться о мире только после ухода Аббаса от власти, считает израильский постпред при ООН

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Израиль и палестинцы смогут договориться о мире только после ухода Аббаса от власти, считает израильский постпред при ООН

Израильтяне и палестинцы не смогут урегулировать конфликт до тех пор, пока палестинскую администрацию возглавляет Махмуд Аббас, заявил во вторник постпред Израиля при ООН Дани Данон.

"Только после ухода Аббаса Израиль и палестинцы смогут начать движение вперед", - сказал он на заседании СБ ООН.

"Он (Аббас - ИФ) сюда приехал, чтобы отвлечь внимание от его неготовности вести переговоры", - сказал Данон, комментируя прошедшее ранее в СБ ООН выступление Аббаса.

Израильский постпред отметил, что Аббас регулярно приезжает в США, чтобы выступить в ООН, но ни разу за последние 10 лет не встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам израильского постпреда в ООН, если бы Аббас серьезно относился к вопросу переговоров, то "он был бы сейчас в Иерусалиме или в Вашингтоне".

Со своей стороны постпред США при ООН Келли Крафт указала на важность решения этого вопроса.

"Поиск выхода из этого конфликта очень важен. Он важен для президента Трампа и для меня лично. На основании сегодняшней беседы ясно, что это важно для всех присутствующих, а также очень важно для Израиля и палестинского народа", - сказала Крафт в Совете Безопасности ООН.

По ее словам, сейчас пришло время переговоров. "Сейчас пришло время, чтобы сесть за стол переговоров и начать диалог, в котором мы будем не отпускать замечания друг о друге, а говорить друг с другом", - сказала Крафт.

Теги: #аббас #палестина #израиль
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