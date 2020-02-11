В Сумах адвокат несколько месяцев "минировала" суды - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумах адвоката на систематических, заведомо ложных сообщениях о якобы минировании государственных учреждений.

"Жительница областного центра, которая работает адвокатом, регулярно, в течение нескольких месяцев, угрожала через линию "102" о "псевдоминировании" зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг.

Так, правоохранители задержали злоумышленницу согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после очередного телефонного "минирования" здания суда.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.