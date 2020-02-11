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19:05 11.02.2020

ОПЗЖ требует не принимать позорный законопроект "О труде", предложила альтернативный – нардеп Лукашев

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ОПЗЖ требует не принимать позорный законопроект "О труде", предложила альтернативный – нардеп Лукашев

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует не принимать законопроект "О труде", который будет системно нарушать трудовые права работников, заявил народный депутат от ОПЗЖ Александр Лукашев.

"По законопроекту "О труде" работодатель может уволить работника без указания причин. Как такое может быть? Так мы хотим вернуть в Украину миллионы "заробитчан" из-за границы? Как будет чувствовать себя человек, у которого еще утром была работа, а уже вечером, без объяснения причин, он оказался на улице?", – цитирует парламентария пресс-служба ОПЗЖ во вторник.

По его словам, власть предлагает фактически перейти на отношения, где есть хозяин, работодатель, а есть работник, фактически раб.

"В законопроекте есть шокирующая норма – о сверхурочном рабочем времени. Количество часов такой работы должно быть ограничено законодательством. В правительственном проекте это регулируется коллективным или трудовым договором, что создает серьезную угрозу для работников. Они будут работать с мизерной прибавкой в 20% столько, сколько работодатель захочет", – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что ОПЗЖ подала альтернативный законопроект, который власть отказывается рассматривать.

"Наша команда предложила законопроект, который обеспечит реальную защиту трудовых прав работников. В случае, если такие условия не будут предусмотрены в договоре, это будет означать, что заботиться о сотруднике не планирует ни работодатель, ни государство. Создается впечатление, что этот законопроект намеренно нацелен на дестабилизацию ситуации в стране", – считает Лукашев.

Также депутат призвал поддержать акции протеста, которые готовят профсоюзы, чтобы не допустить принятия законопроекта "О труде".

"Объединение всеукраинских профсоюзов готовит акции протеста против этого позорного законопроекта, в случае принятия которого будут грубо нарушаться конституционные права граждан, международно-правовые соглашения, Конвенции Международной организации труда, ратифицированные Украиной", – подытожил Лукашев.

Теги: #опзж #труд #закон
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