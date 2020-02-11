Житель Луганщины пытался вывезти в РФ часть корпуса военного вертолета

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли незаконный вывоз в Россию агрегата к военной авиационной технике - части военного вертолета Ми-24.

"Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник", - сообщает пресс-центр СБ Украины во вторник вечером.

Следователи спецслужбы в пределах начатого досудебного расследования осуществляют сбор доказательств противоправной деятельности правонарушителя и его подельников. Устанавливаются источники происхождения агрегата.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Операция проводилась совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры.