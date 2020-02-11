Правоохранители и таможенники создадут опергруппы по борьбе с табачной контрабандой – Гетманцев

СБУ, Национальная полиция, Государственная таможенная служба, налоговая милиция создадут оперативные группы для борьбы с табачной контрабандой, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам совещания по проблемным вопросам табачного рынка.

"Договорились создать совместные оперативные группы из представителей СБУ, полиции, налоговой милиции, таможенной службы, которые остановили бы как контрабанду табачных изделий, так и нарушения законодательства и производителями табачных изделий, и оптовыми и розничными торговцами", – сказал Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после координационного совещания во вторник.

На совещании также присутствовали глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, замминистра экономики Светлана Панаиотиди, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, замглавы Гостаможни Роберт Зелди, а также представители бизнеса.

"Принято решение разработать некоторые законодательные инициативы, которые должны быть внесены в парламент. Во-первых, об усовершенствовании администрирования 5%-го местного акциза; во-вторых, о введении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, в том числе табачных изделий", – указал глава профильного парламентского комитета.

По словам Гетманцева, законопроект об улучшении администрирования акциза уже разрабатывается в Минэкономики и Минфине.