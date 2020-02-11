События

18:27 11.02.2020

Правоохранители и таможенники создадут опергруппы по борьбе с табачной контрабандой – Гетманцев

1 мин читать
Правоохранители и таможенники создадут опергруппы по борьбе с табачной контрабандой – Гетманцев

СБУ, Национальная полиция, Государственная таможенная служба, налоговая милиция создадут оперативные группы для борьбы с табачной контрабандой, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам совещания по проблемным вопросам табачного рынка.

"Договорились создать совместные оперативные группы из представителей СБУ, полиции, налоговой милиции, таможенной службы, которые остановили бы как контрабанду табачных изделий, так и нарушения законодательства и производителями табачных изделий, и оптовыми и розничными торговцами", – сказал Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после координационного совещания во вторник.

На совещании также присутствовали глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, замминистра экономики Светлана Панаиотиди, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, замглавы Гостаможни Роберт Зелди, а также представители бизнеса.

"Принято решение разработать некоторые законодательные инициативы, которые должны быть внесены в парламент. Во-первых, об усовершенствовании администрирования 5%-го местного акциза; во-вторых, о введении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, в том числе табачных изделий", – указал глава профильного парламентского комитета.

По словам Гетманцева, законопроект об улучшении администрирования акциза уже разрабатывается в Минэкономики и Минфине.

Теги: #табак #гетманцев #сигареты #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:33 11.02.2020
Житель Луганщины пытался вывезти в РФ часть корпуса военного вертолета

Житель Луганщины пытался вывезти в РФ часть корпуса военного вертолета

14:29 11.02.2020
Гетманцев заявил о необходимости поддержки малого бизнеса в переходе на безналичный расчет

Гетманцев заявил о необходимости поддержки малого бизнеса в переходе на безналичный расчет

10:00 11.02.2020
Организаторы группировки по сбыту фальсифицированных лекарств арестованы в Украине с возможностью залога

Организаторы группировки по сбыту фальсифицированных лекарств арестованы в Украине с возможностью залога

17:52 06.02.2020
Philip Morris в 2019г сократил отгрузку продукции в Украине на 3% при снижении рынка на 12%

Philip Morris в 2019г сократил отгрузку продукции в Украине на 3% при снижении рынка на 12%

19:00 28.01.2020
"Слуга народа" Гетманцев предлагает Раде обложить в Украине 20%-ым налогом услуги Google, Facebook, Apple, Netflix, Alibaba – законопроект

"Слуга народа" Гетманцев предлагает Раде обложить в Украине 20%-ым налогом услуги Google, Facebook, Apple, Netflix, Alibaba – законопроект

17:12 28.01.2020
Две россиянки пытались тайно вывезти из Украины медицинские приборы - Госпогранслужба

Две россиянки пытались тайно вывезти из Украины медицинские приборы - Госпогранслужба

12:14 27.01.2020
В Москву из Киева не доехали 22 украинских загранпаспорта, украшения и 500 монет – Госпограслужба

В Москву из Киева не доехали 22 украинских загранпаспорта, украшения и 500 монет – Госпограслужба

06:03 24.01.2020
В Одесской области ликвидирован канал контрабандного перемещения амфетамина через границу

В Одесской области ликвидирован канал контрабандного перемещения амфетамина через границу

12:18 17.01.2020
Россиянин пытался незаконно вывезти из Украины прицел к гранатомету

Россиянин пытался незаконно вывезти из Украины прицел к гранатомету

19:40 16.01.2020
В Испании экс-банкира приговорили к тюрьме за попытку незаконно вывезти из страны картину Пикассо

В Испании экс-банкира приговорили к тюрьме за попытку незаконно вывезти из страны картину Пикассо

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

ОПЗЖ требует не принимать позорный законопроект "О труде", предложила альтернативный – нардеп Лукашев

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Все освобожденные в результате обмена украинцы получили предложения новой работы и жилья - Минветеранов

Уханьский коронавирус официально назван Covid-19

Пентагон получит $3,2 млрд на разработку и создание гиперзвукового оружия

"Запорожсталь" выплачивает мотивационный бонус в эквиваленте $400 молодым специалистам

Подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы - адвокат

Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля

Наряду с развитием опорных школ необходимо поддерживать малые, откуда невозможно подвозить детей - Новосад

Бородянский просит Минздрав и МИД оперативно информировать об эпидемиологической ситуации в связи с подготовкой к Олимпиаде-2020 в Токио

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА