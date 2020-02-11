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17:01 11.02.2020

Пентагон получит $3,2 млрд на разработку и создание гиперзвукового оружия

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Пентагон получит $3,2 млрд на разработку и создание гиперзвукового оружия

Министерство обороны США запросило $3,2 млрд на программы создания гиперзвукового оружия в рамках нового бюджета Пентагона, сообщило оборонное издание Jane's.

Оно отмечает, что гиперзвуковое ударное оружие стало одним из главных приоритетов в военном бюджете США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября 2020 года).

В июне 2018 года Пентагон сообщил, что военно-морские силы возглавят разработку универсального планирующего гиперзвукового блока для использования в соответствующих программах флота, армии и ВВС.

По данным Исследовательской службы Конгресса (CRS), предполагается, что в ВМС США универсальным гиперзвуковым блоком будут оснащаться ракеты на подводных лодках. Армия установит такие блоки на двухступенчатой ракете-носителе наземного базирования. А ВВС США оснастят гиперзвуковым блоком с твердотопливной ракетой класса "воздух-земля" стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.

Из материалов CRS следует, что летные испытания будут проводиться в 2020-22 годах, а сами разработки продлятся до 2024 года.

Теги: #финансирование #сша #оружие #пентагон
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