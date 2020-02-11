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15:47 11.02.2020

"Запорожсталь" выплачивает мотивационный бонус в эквиваленте $400 молодым специалистам

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"Запорожсталь" выплачивает мотивационный бонус в эквиваленте $400 молодым специалистам

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, руководствуясь принципами профессионального развития и поддержки молодежи предприятия, разработал программу мотивации для молодых сотрудников возрастом до 25 лет по итогам первого года работы на комбинате.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия во вторник, молодые специалисты, которые отработали свой первый год на комбинате, получили единоразовый бонус в эквиваленте $400.

"Ежегодно "Запорожсталь" становится стартовой площадкой в профессию для 200 молодых специалистов. Мы помогаем получить им не только первый опыт, но и создаем возможности для роста и раскрытия собственного потенциала в компании "Метинвест", - отмечает генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, "Запорожсталь" реализует комплексную программу профессиональной ориентации молодежи, обеспечивая сопровождение потенциальных сотрудников с выбора профильной специальности в учебном учреждении до полной адаптации в качестве молодых работников на производстве. Так, действует меморандум о сотрудничестве с национальным университетом "Запорожская политехника" и Запорожским национальным университетом (ЗНУ), согласно которому "Метинвест" выплачивает стипендии лучшим студентам профильных специальностей, совместно с учебными учреждениями реализует практики дуального образования, прочее.

На комбинате также действует ряд мотивационных программ для молодежи: конкурс профессионального мастерства, программа "Молодые лидеры", научно-технические форумы, система подачи предложений, прочие проекты, направленные на раскрытие потенциала. Кроме того, молодые металлурги могут проявить себя в общественной жизни комбината, принимая участие в культурно-массовых мероприятиях.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #запорожсталь
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