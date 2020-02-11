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15:03 11.02.2020

Подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы - адвокат

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Подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы - адвокат

 

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, сообщил адвокат Виталий Коломиец на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что при назначении был допущен ряд процессуальных нарушений.

"Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях", - заявил он.

Также Коломиец отметил, что постановление об изъятии образцов почерка, которое он также обнародовал, не соответствует требованиям ст. 110 Уголовного процессуального кодекса Украины, на которую ссылается следователь – в частности, не указано обоснование для проведения почерковедческой экспертизы, нет информации о месте и времени изъятия образцов и ответственном за выполнение постановления. Также не указаны возможность и порядок обжалования постановления.

"В любом случае ждем соответствующих решений, оформленных должным образом", - подчеркнул адвокат.

Как сообщалось, 13 декабря Печерский районный суд Киева избрал для Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. Кроме того, суд постановил, что она должна сдать все документы для выезда за границу.

24 января Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Позже на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к преступлению. В МВД позже уточнили, что подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто Дугарь, Кузьменко и Антоненко, они задержаны, а супруги Грищенко к тому времени уже находились под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Основным мотивом убийства Шеремета была названа попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Теги: #шеремет #адвокат #экспертизы
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