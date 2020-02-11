В Украине ожидается потепление и усиление осадков

В ближайшие сутки в Украине ожидаются осадки и усиление ветра из-за влажного и теплого воздуха, поступающего с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в среду 12 февраля в центральных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Днем возможны умеренные осадки в восточной части страны. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах, а также в Донецкой и Луганской областях 3-8° мороза. Днем ожидается 0-5° тепла, на юге страны до 9° тепла.

В Киеве в среду синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный с порывами 15-18 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем – 3-5° выше нуля.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве 12 февраля была зафиксирована в 1995 году и составила 10,1° тепла, самая низкая ночью – 27,4° мороза в 1929 году.

В четверг 13 февраля в Украине в основном без осадков, на северо-востоке и востоке местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 0° до 5° мороза, днем 1-6° тепла. В Одесской и Николаевской областях 4-9° тепла.

В Карпатах возможен небольшой снег. Температура ночью опустится до 5-10°, днем до 2-7° мороза.

В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.