События

11:32 11.02.2020

Грузинские спасатели ищут в горах Сванетии украинского туриста

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Грузинские спасатели ищут в горах Сванетии украинского туриста

Спасатели второй день продолжают поиски туриста из Украины, пропавшего в горах в Местийском муниципалитете Грузии (край Самегрело - Верхняя Сванетия на западе страны), сообщили журналистам во вторник в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями республики.

Поиски начались после того, как накануне украинский турист не вернулся в гостиницу в поселке Местиа. Турист мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульд, отметили в ведомстве.

К поискам гражданина Украины подключились местные добровольцы.

Накануне в районе вершины Тетнульд произошел сход сразу двух лавин. В районе схода лавин оказались четыре туриста из Чехии. Спасатели оказали им помощь. Позже СМИ сообщили, что под лавину мог попасть еще один человек, в частности, украинский турист.

Теги: #грузия #туристы
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