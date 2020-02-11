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11:20 11.02.2020

В Женеве открылся международный форум по коронавирусу

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В Женеве открылся международный форум по коронавирусу

Международный научный форум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию нового типа коронавируса стартовал во вторник в Женеве.

"Я хотел бы выразить теплые приветствия Женеве и ВОЗ на этой важной встрече. Я приветствую всех, кто присоединяется к нам дистанционно, особенно наших сестер и братьев в Китае", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии форума.

"Мы надеемся, что одним из результатов этого форума станет согласованный план действий для исследований (коронавируса - ИФ), который объединит исследователей и спонсоров", - добавил Гебрейесус, отметив при этом, что "сплоченность" является ключевым моментом на пути к решению ситуации со вспышкой коронавируса.

Кроме того, гендиректор ВОЗ подчеркнул, что вспышка коронавируса "является проверкой" на способность всего мира "сплотиться для борьбы с общим врагом, который не уважает границы или идеологии".

Глобальный научно-инновационный форум проходит в Женеве 11-12 февраля.

Ранее Гебрейесус заявлял, что цель исследований заключается в том, "чтобы ускорить разработку эффективных диагностических тестов, вакцин и лекарственных препаратов" для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV.

Гендиректор ВОЗ отмечал, что средств для борьбы с китайским коронавирусом пока нет.

"У нас нет вакцины для профилактики инфекций, нет терапевтических методов для лечения. Откровенно говоря, мы ведем бой с тенью", - добавил Гебрейесус.

Кроме того, по его словам, "до сих пор не известен источник возникновения вспышки коронавируса 2019-nCoV".

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.

Согласно последним данным, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Теги: #коронавирус #женева #воз
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