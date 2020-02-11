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10:34 11.02.2020

В Украине начала работу горячая линия по предотвращению домашнего насилия

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В Украине начала работу горячая линия по предотвращению домашнего насилия

В Украине начала работать в тестовом режиме горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Позвонить на неё можно по номеру 1547, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Проект действительно важен. По данным ООН каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия", - сообщил министр.

Он уточнил, что проект был запущен по новому принципу, на общей платформе, благодаря чему удалось ускорить подготовку к запуску и сэкономить 25 млн грн бюджетных средств.

Над проектом работают Елена Зеленская и Мария Ефросинина, Министерство социальной политики (Юлия Соколовская), Нацполиция, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования и науки. Координатором выступает заместитель Дубилета Юлия Гусева.

Теги: #дубилет #насилие #горячая_линия
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