События

10:22 11.02.2020

Минздрав Украины проверяет состояние здоровья пяти украинцев с подозрением на коронавирус

1 мин читать
Минздрав Украины проверяет состояние здоровья пяти украинцев с подозрением на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины проверяет состояние здоровья пяти украинцев с подозрением на коронавирус.

Как сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге в Киеве во вторник, речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые были с ними в контакте.

"На сегодня есть пять человек, которых мы проверяем, есть ли у них коронавирус", - сказала она.

Скалецкая также подчеркнула, что в настоящее время в Украине нет дефицита защитных масок, эти медизделия выпускаются на четырех предприятиях, которые заявили о готовности обеспечить поставки в необходимых объемах.

Кроме того, Скалецкая сообщила, что Минздрав обратился к местным органам власти, которые должны интенсифицировать работу с коммунальными аптеками для обеспечения необходимого объема защитных масок.

Теги: #скалецкая #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 11.02.2020
В Женеве открылся международный форум по коронавирусу

В Женеве открылся международный форум по коронавирусу

11:17 11.02.2020
Вспышка коронавируса может сократить турпоток в Сингапур на 30% в 2020 году - эксперт

Вспышка коронавируса может сократить турпоток в Сингапур на 30% в 2020 году - эксперт

11:15 11.02.2020
Коронавирус добрался до Африки - МИД РФ

Коронавирус добрался до Африки - МИД РФ

11:01 11.02.2020
Минздрав Украины объявил конкурс по отбору в Национальную техгруппу экспертов по иммунопрофилактике

Минздрав Украины объявил конкурс по отбору в Национальную техгруппу экспертов по иммунопрофилактике

10:17 11.02.2020
Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

05:36 11.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

20:14 10.02.2020
Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом

Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом

15:53 10.02.2020
Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

15:01 10.02.2020
Еврокомиссия играет координирующую роль в ситуации с коронавирусом

Еврокомиссия играет координирующую роль в ситуации с коронавирусом

14:31 10.02.2020
Министры здравоохранения стран ЕС соберутся 13 февраля на совещание по коронавирусу

Министры здравоохранения стран ЕС соберутся 13 февраля на совещание по коронавирусу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Ставка по ипотеке к сентябрю должна снизиться до 10% – Зеленский

В Киеве задержали промышлявшего у метро "Лесная" "клофелинщика", от действий которого умер мужчина

Грузинские спасатели ищут в горах Сванетии украинского туриста

Призыв в армию с 18 лет будет возможен только при наличии заявления, пояснил глава Минобороны Украины

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

В Украине начала работу горячая линия по предотвращению домашнего насилия

Витренко предлагает поделить его премию за победу в арбитраже над "Газпромом" между всеми украинцами, намерен обратиться к правоохранителям

Мировой уровень выбросов углекислого газа остался стабильным в 2019г впервые за 3 года

Организаторы группировки по сбыту фальсифицированных лекарств арестованы в Украине с возможностью залога

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА