Минздрав Украины проверяет состояние здоровья пяти украинцев с подозрением на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины проверяет состояние здоровья пяти украинцев с подозрением на коронавирус.

Как сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге в Киеве во вторник, речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые были с ними в контакте.

"На сегодня есть пять человек, которых мы проверяем, есть ли у них коронавирус", - сказала она.

Скалецкая также подчеркнула, что в настоящее время в Украине нет дефицита защитных масок, эти медизделия выпускаются на четырех предприятиях, которые заявили о готовности обеспечить поставки в необходимых объемах.

Кроме того, Скалецкая сообщила, что Минздрав обратился к местным органам власти, которые должны интенсифицировать работу с коммунальными аптеками для обеспечения необходимого объема защитных масок.