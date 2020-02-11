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10:21 11.02.2020

Витренко предлагает поделить его премию за победу в арбитраже над "Газпромом" между всеми украинцами, намерен обратиться к правоохранителям

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Витренко предлагает поделить его премию за победу в арбитраже над "Газпромом" между всеми украинцами, намерен обратиться к правоохранителям

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в середине января предложил политическому руководству страны отдать его премию за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом" поровну между всеми украинцами и намерен обратиться в правоохранительные органы в связи с задержкой ее выплаты.

"По условиям трудового договора работодатель был обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019 года, но это до сих пор не было сделано. Очевидно, что ни у "Нафтогаза", ни у Кабмина нет права пересмотреть размер моей премии, не нарушив таким образом трудовой договор", – отметил он в обнародованном во вторник заявлении.

Витренко подчеркнул, что считает свою премию заслуженной и аргументировал это в документе, призвав власть публично признать обоснованность ее выплаты и тем самым продемонстрировав свою приверженность принципу общественной справедливости.

"Если люди не доверяют власти настолько, что не поверят ее пояснениям, я мог бы согласиться с разделом премии не "по справедливости", а "поровну", – написал Витренко про причину своего предложения поделить его премию поровну между всеми украинцами.

Он добавил, что считает также справедливым поделить таким образом не только премию, но и весь выигрыш в Стокгольмском арбитраже, который, по его расчетам, составил $10,1 млрд, или около 6 тыс. грн на каждого украинца, ограничив их траты расходами на энергоэффективность.

Витренко сообщил, что ответ политического руководства страны на его предложение отсутствует, но, в то же время, ему известно о планах, что этими деньгами будут распоряжаться политики и чиновники, в связи с чем он и изъявил желание обратиться к правоохранителям в связи с нарушением трудового контракта.

В мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Тогда сообщалось, что общий объем выплат на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд) будет составлять $46,3 млн (из них налог на доходы физических лиц и другие сборы - $9 млн). В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению Набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из ситуации.

Теги: #премия #газпром #витренко
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