Организаторы группировки по сбыту фальсифицированных лекарств арестованы в Украине с возможностью залога

Двоим лицам, которые подозреваются в создании преступной организации, занимавшейся изготовлением и реализацией на территории Украины и за ее пределами фальсифицированных лекарственных средств, 10 февраля изменена мера пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн и 5 млн грн залога.

"По данным следствия, преступная организация наладила сбыт фальсифицированных лекарственных средств на территории 18 стран, в том числе в США, ЕС, странах Азии и Ближнего Востока. Потерпевшими от ее "деятельности" стали 13 крупнейших мировых фармацевтических компаний", - сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора во вторник.

Ранее Офис генерального прокурора и Национальная полиция сообщили о подозрении этим лицам в совершении уголовных преступлений по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.21-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ч.3 ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара), ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.