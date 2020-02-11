События

09:40 11.02.2020

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

2 мин читать
Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что двое бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", которые после передачи в рамках обмена российской стороне вернулись в Киев, остаются в статусе подсудимых, но им не будут избирать меру пресечения, если они будут принимать участие в судебных заседаниях.

"Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства и, соответственно, те люди, которые были обменены и которые в настоящее время вернулись - двое из них - они как были подсудимыми, они так сейчас и остаются подсудимыми. То есть процессуальный статус у них не изменился", - сказал Рябошапка в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Они изъявили свое желание принимать участие в судебном процессе и далее и, очевидно, кажется, 17 марта будет следующее заседание суда, и, очевидно, они будут иметь такую возможность и в суде у них будет возможность доказывать или приводить доказательства своей невиновности. Соответственно, на принципах соревновательности прокуратура будет доказывать свое видение процесса, и будет представлять свои доказательства вины, а они будут иметь возможность опровергать доказательства прокуратуры", - сказал генпрокурор.

На вопрос об избрании вернувшимся "беркутовцам" меры пресечения, руководитель ведомства сказал: "Решение об этом будет принимать суд". "Если они придут в суд, и не будут скрываться от суда, то, соответственно, вряд-ли будут основания говорить о том, что есть риски и есть основания для того, чтобы изменять меру пресечения. Если они не придут, не появятся на судебном заседании, то, соответственно, будем реагировать иначе", - сказал Рябошапка.

Как сообщалось, 8 февраля на странице адвоката Александра Горошинского появилось открытое письмо двух обвиняемых в расстреле людей на Майдане Независимости в центре Киева в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые были переданы российской стороне в рамках обмена. Они заявили, что вернулись в Киев и намерены принимать участие в судебных заседаниях, на который отстаивать свою невиновность. Они заявили, что им нечего скрывать, и они хотят восстановить "честное имя спецподразделения "Беркут".

29 декабря 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 76 человек приехали на контролируемую Украиной территорию, 6 "остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", являлось условием проведения обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Теги: #рф #рябошапка #суд #беркута
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:01 10.02.2020
Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

22:30 10.02.2020
Задержание фигуранта симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Гафарова в СИЗО может угрожать его жизни

Задержание фигуранта симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Гафарова в СИЗО может угрожать его жизни

18:44 10.02.2020
Ощадбанк отстоял свои требования на сумму более 750 млн грн к компании "ТММ-Энергобуд"

Ощадбанк отстоял свои требования на сумму более 750 млн грн к компании "ТММ-Энергобуд"

16:37 10.02.2020
В Окружной админсуд поступили иски от Минюста об аннулировать регистрационные свидетельства 48 партий

В Окружной админсуд поступили иски от Минюста об аннулировать регистрационные свидетельства 48 партий

14:58 10.02.2020
Суд избрал волонтеру Марусе Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства

Суд избрал волонтеру Марусе Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства

11:05 10.02.2020
"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

10:28 10.02.2020
Суд разблокировал подготовку к приватизации "Центрэнерго"

Суд разблокировал подготовку к приватизации "Центрэнерго"

09:58 10.02.2020
Суд отклонил иск конгрессменов против Трампа с обвинениями в получении дохода от служащих иностранных правительств

Суд отклонил иск конгрессменов против Трампа с обвинениями в получении дохода от служащих иностранных правительств

15:35 08.02.2020
Двое участвовавших в обмене с Россией экс-"беркутовцев" вернулись в Киев и просят Зеленского отменить закон об амнистии "майдановцев"

Двое участвовавших в обмене с Россией экс-"беркутовцев" вернулись в Киев и просят Зеленского отменить закон об амнистии "майдановцев"

12:46 08.02.2020
Зеленский просил Папу Римского помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, Крыму и РФ

Зеленский просил Папу Римского помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, Крыму и РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

Нынешняя ситуация с коронавирусом может быть только верхушкой айсберга

Один военнослужащий получил ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

На реставрацию костела Святого Николая в Киеве выделят 50 млн грн - Бородянский

Проект бюджета Трампа предлагает выделить порядка $760 млн на противодействие влиянию России

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

В Киеве начальник управления РГА предстанет перед судом за хищение средств на ремонт школы

Из-за непогоды обесточены 380 населенных пункта в 11 областях Украины

Трамп впервые с момента вступления на должность посетит Индию

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Харькове помощница судьи требовала взятку за "позитивное" решение суда по делу о ДТП

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

Под Киевом правоохранители разоблачили нарколабораторию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА