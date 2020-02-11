Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что двое бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", которые после передачи в рамках обмена российской стороне вернулись в Киев, остаются в статусе подсудимых, но им не будут избирать меру пресечения, если они будут принимать участие в судебных заседаниях.

"Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства и, соответственно, те люди, которые были обменены и которые в настоящее время вернулись - двое из них - они как были подсудимыми, они так сейчас и остаются подсудимыми. То есть процессуальный статус у них не изменился", - сказал Рябошапка в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Они изъявили свое желание принимать участие в судебном процессе и далее и, очевидно, кажется, 17 марта будет следующее заседание суда, и, очевидно, они будут иметь такую возможность и в суде у них будет возможность доказывать или приводить доказательства своей невиновности. Соответственно, на принципах соревновательности прокуратура будет доказывать свое видение процесса, и будет представлять свои доказательства вины, а они будут иметь возможность опровергать доказательства прокуратуры", - сказал генпрокурор.

На вопрос об избрании вернувшимся "беркутовцам" меры пресечения, руководитель ведомства сказал: "Решение об этом будет принимать суд". "Если они придут в суд, и не будут скрываться от суда, то, соответственно, вряд-ли будут основания говорить о том, что есть риски и есть основания для того, чтобы изменять меру пресечения. Если они не придут, не появятся на судебном заседании, то, соответственно, будем реагировать иначе", - сказал Рябошапка.

Как сообщалось, 8 февраля на странице адвоката Александра Горошинского появилось открытое письмо двух обвиняемых в расстреле людей на Майдане Независимости в центре Киева в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые были переданы российской стороне в рамках обмена. Они заявили, что вернулись в Киев и намерены принимать участие в судебных заседаниях, на который отстаивать свою невиновность. Они заявили, что им нечего скрывать, и они хотят восстановить "честное имя спецподразделения "Беркут".

29 декабря 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 76 человек приехали на контролируемую Украиной территорию, 6 "остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", являлось условием проведения обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР".