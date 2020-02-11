События

08:36 11.02.2020

Проект бюджета Трампа предлагает выделить порядка $760 млн на противодействие влиянию России

2 мин читать

Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии с целью противодействия влиянию России.

"В то время, как американский народ все еще сталкивается с угрозой со стороны исламистов и международной преступности, перед Америкой также возникают вызовы со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию", - говорится в документе, распространенном Белым домом.

Документ предполагает, что $763,8 млн пойдут на противодействие "российскому влиянию" путем наращивания возможностей союзников США в области безопасности, защиты их территориальной целостности.

Также предлагается, что часть этих средств пойдет на поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования. Кроме того, США намерены заняться устранением "слабых мест макроэкономической среды, которые пытается эксплуатировать Россия, например, - зависимость от энергетики и торговли".

Помимо этого, $24 млн предлагается выделить на противодействие "российской дезинформации и пропаганде".

В то же время, проект предлагает выделить $1,5 млрд на противодействие "китайскому зловредному влиянию" и на борьбу за "безопасность, демократию и экономический рост" в Индо-Тихоокеанском регионе, а также $596 млн на дипломатические инициативы для поддержки стратегии США в этом регионе.

На противодействие влиянию Ирана проект бюджета предлагает выделить $337,5 млн партнерам США на Ближнем Востоке для противостояния региональным угрозам, возникающим со стороны Тегерана.

Эти предложения американской администрации содержатся в проекте бюджета, размещенном на сайте Белого дома.

Традиционно американские президенты публикуют свои предложения по бюджету на следующий год в конце января или начале февраля. Затем предложения по бюджету поступают в различные комитеты палаты Представителей и Сената Конгресса США, а также в управление Конгресса США по бюджету, которые их анализируют и принимают законопроекты о финансировании, которые отличаются от предложений Белого дома.

Прежде Конгресс уже не соглашался с предложениями президента США Дональда Трампа. После ряда согласований Конгресс США принимает законы об ассигнованиях, определяющие расходование государственных средств, и отправляет их на подписание президенту США.

Теги: #бюджет #угрозы #россия #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:17 11.02.2020
Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

07:38 11.02.2020
Трамп впервые с момента вступления на должность посетит Индию

Трамп впервые с момента вступления на должность посетит Индию

22:17 10.02.2020
Ермак ожидает, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, и это будет исторический визит

Ермак ожидает, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, и это будет исторический визит

21:15 10.02.2020
Белый дом предлагает сократить бюджет госдепа почти на $12 млрд

Белый дом предлагает сократить бюджет госдепа почти на $12 млрд

20:14 10.02.2020
Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом

Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом

20:13 10.02.2020
Трамп: У США есть "супербыстрые" ракеты для противостояния РФ

Трамп: У США есть "супербыстрые" ракеты для противостояния РФ

20:06 10.02.2020
Трамп заявил о намерении "очень серьезно" заняться переговорами о торговле с ЕС

Трамп заявил о намерении "очень серьезно" заняться переговорами о торговле с ЕС

18:56 10.02.2020
В США 4 граждан Китая обвинили в краже данных из базы бюро кредитной истории Equifax

В США 4 граждан Китая обвинили в краже данных из базы бюро кредитной истории Equifax

17:35 10.02.2020
После процесса по импичменту Трампа поддержка США Украины будет только расти - Хербст

После процесса по импичменту Трампа поддержка США Украины будет только расти - Хербст

16:57 10.02.2020
Сандерс упрочил лидерство в опросах в Нью-Гэмпшире накануне праймериз демократов

Сандерс упрочил лидерство в опросах в Нью-Гэмпшире накануне праймериз демократов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

Нынешняя ситуация с коронавирусом может быть только верхушкой айсберга

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

На реставрацию костела Святого Николая в Киеве выделят 50 млн грн - Бородянский

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

В Киеве начальник управления РГА предстанет перед судом за хищение средств на ремонт школы

Из-за непогоды обесточены 380 населенных пункта в 11 областях Украины

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Харькове помощница судьи требовала взятку за "позитивное" решение суда по делу о ДТП

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

Под Киевом правоохранители разоблачили нарколабораторию

В центральном аппарате Гослесагентства провели обыски

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА