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08:30 11.02.2020

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

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Правоохранители установили злоумышленников, вероятно причастных к поджогу автомобиля львовской журналистки издания "Радио Свобода", им объявили о подозрении, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

"По версии следствия, в совершении указанного преступления подозревается ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире по контрабандные схемы и хищения топлива из Львовской железной дороги… К совершению указанного преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области, который в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную "работу". Ему заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск", - говорится в сообщении.

В настоящее время в прокуратуре решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании вероятном заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей, а работнику полиции - ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предварительная правовая квалификация данного преступления по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины.

Ранее сообщалось, что Галицкий районный суд Львова постановил поместить подозреваемого в поджоге авто журналистки под круглосуточный домашний арест.

В ночь на 30 января неизвестный во Львове совершил поджог автомобиля "Мицубиси кольт", принадлежащего корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Теги: #авто #журналистка #офис_прокурора #поджог #злоумышленники #украина
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