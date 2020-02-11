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08:16 11.02.2020

В Киеве начальник управления РГА предстанет перед судом за хищение средств на ремонт школы

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Начальник управления Дарницкой райгосадминистрации и руководитель частной фирмы предстанут перед судом за хищение средств в размере более 400 тыс. грн, выделенных на ремонт столичной школы, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Завершено досудебное расследование по факту завладения государственными средствами в сумме свыше 400 тыс. грн начальником Управления капитального строительства Дарницкого районного в г.Киеве государственной администрации и заместителем директора частной фирмы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что Управление капитального строительства Дарницкой РГА и подрядной организацией заключило договор о выполнении капитального ремонта школы в Дарницком районе Киева на общую сумму 2,9 млн грн.

Сообщается, что начальник Управления РГА и заместитель директора частной фирмы осуществляли технический надзор, подписывали акты выполненных работ. Им сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

"Однако, проведенными в ходе досудебного расследования судебными экспертизами установлено и подтверждено фактическое невыполнение подрядчиком работ на сумму свыше 400 тыс. грн, а именно не произведена замена сантехники, дверей и тому подобное", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что в рамках уголовного производства наложен арест на денежные средства в сумме более 1,5 млн грн, изъятые у фигурантов производства во время обысков.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу.

Теги: #киев #рга #начальник #украина #хищение
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