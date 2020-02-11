События

08:05 11.02.2020

Из-за непогоды обесточены 380 населенных пункта в 11 областях Украины

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В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) состоянием на утро вторника обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях, а именно: Ивано-Франковская - 93, Львовская - 75, Черниговская - 47, Полтавская - 42, Сумская - 40 Киевская - 24, Черкасская - 20, Одесская - 17, Днепропетровская - 10, Кировоградская - 7 и Закарпатская – 5", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в результате порывов ветра произошло частичное повреждение 101 кровли зданий, а именно: во Львовской области 35 объектов социально-бытовой сферы, 25 индивидуальных жилых домов, 26 коммунальных жилых домов, 3 вспомогательных зданий и Ивано-Франковской области 12 кровель объектов социально бытовой сферы.

Отмечается, что коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.

Теги: #непогода #гсчс #украина
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