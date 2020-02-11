Трамп впервые с момента вступления на должность посетит Индию

Президент США Дональд Трамп посетит Индию 24-25 февраля впервые с момента вступления на должность, чтобы встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди.

"Во время телефонного разговора в минувшие выходные президент Трамп и премьер-министр Моди договорились, что поездка будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между США и Индией и подчеркнет прочные и продолжительные связи между американским и индийским народами", - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Стефани Гришэм.

Отмечается, что президент и первая леди отправятся в Нью-Дели и Ахмадабад, который находится в родном штате индийского премьер-министра - Гуджарате и который играл центральную роль в жизни Махатмы Ганди.