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07:38 11.02.2020

Трамп впервые с момента вступления на должность посетит Индию

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Президент США Дональд Трамп посетит Индию 24-25 февраля впервые с момента вступления на должность, чтобы встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди.

"Во время телефонного разговора в минувшие выходные президент Трамп и премьер-министр Моди договорились, что поездка будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между США и Индией и подчеркнет прочные и продолжительные связи между американским и индийским народами", - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Стефани Гришэм.

Отмечается, что президент и первая леди отправятся в Нью-Дели и Ахмадабад, который находится в родном штате индийского премьер-министра - Гуджарате и который играл центральную роль в жизни Махатмы Ганди.

Теги: #сша #трамп #поездка #индия
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