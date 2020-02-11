В Харькове помощница судьи требовала взятку за "позитивное" решение суда по делу о ДТП

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении одной из помощниц судьи Московского районного суда города, требовавшей 15 тыс.грн за влияние на судебное решение по делу о ДТП.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Харьковской области, подозреваемой инкриминируется ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) УК Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что помощница судьи указанного суда получила в качестве неправомерной выгоды за влияние на судью, денежные средства на общую сумму 15тыс.грн. Помощница судьи в обмен на деньги обещала повлиять на вынесение решения в пользу заявителя при рассмотрении материала об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, помощница судьи получила требуемую сумму по частям. Сначала 5 тыс. грн, потом - 10 тыс. грн. При получении второго транша она была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Уголовное производство расследует следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области. Оперативное сопровождение обеспечивает управление стратегических расследований в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура области.