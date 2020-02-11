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01:18 11.02.2020

В центральном аппарате Гослесагентства провели обыски

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Генеральная прокуратура Украины провела санкционированный обыск центрального аппарата Государственного агентства лесных ресурсов, сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий.

"Сегодня по процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора в Гослесагентстве состоялась выемка документов по делу растраты государственных лесных ресурсов на территории Житомирщины", - написал Заблоцкий на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, еще в прошлом году Гослесагентство проверили один из государственных лесхозов области и зафиксировали причиненный вред государству более чем на 6 млн грн.

Заблоцкий сообщил, что в настоящее время проводится дополнительная проверка-аудит.

"Доведем это дело до конца. Виновные должны быть наказаны", - подчеркнул он.

Теги: #прокуратура #украина #обыски_уз #гослесагентство
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