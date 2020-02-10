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20:14 10.02.2020

Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом

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Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его страна прекрасно наладила борьбу против распространения коронавируса.

"В любом случае мы сейчас отлично справляемся", - сказал Трамп в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов.

Он пояснил, что в США не так много случаев заболевания коронавирусом и врачам удается эффективно помогать пациентам.

По словам американского лидера, существует распространенное мнение о том, что вирус исчезнет в апреле. "Многие считают, что вирус исчезнет в апреле, когда станет тепло", - указал Трамп.

Ранее он заявлял, что Вашингтон и Пекин "тесно работают и координируют усилия по борьбе с коронавирусом, распространяющимся в Китае". "Моя администрация предпримет необходимые меры для того, чтобы защитить американский народ от этой угрозы", - пообещал он.

Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило более 40 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.

Теги: #сша #трамп #коронавирус
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