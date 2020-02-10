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20:13 10.02.2020

Трамп: У США есть "супербыстрые" ракеты для противостояния РФ

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Трамп: У США есть "супербыстрые" ракеты для противостояния РФ

Американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал он в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов.

Трамп пояснил, что такие ракеты нужны США, "потому что у России есть нечто подобное".

Теги: #сша #трамп #ракеты
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Интерфакс-Украина
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