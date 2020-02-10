События

20:06 10.02.2020

Трамп заявил о намерении "очень серьезно" заняться переговорами о торговле с ЕС

1 мин читать
Трамп заявил о намерении "очень серьезно" заняться переговорами о торговле с ЕС

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что пришло время начать "серьезные переговоры" с Евросоюзом по вопросам торговли.

"Следующая на очереди - Европа", - сказал Трамп, рассказывая о своих планах по заключению торговых соглашений.

Трамп пояснил, что не хотел заниматься европейской проблемой одновременно с переговорами по торговле с такими странами, как Китай, Япония.

"Я не хотел одновременно вести переговоры со всем миром", - сказал президент. Эта реплика была встречена смехом собравшихся в Белом доме губернаторов американских штатов.

При этом американский лидер отметил, что Вашингтон подойдет к переговорам с Брюсселем по торговле "очень серьезно".

"Мы будем очень серьезно вести с ними переговоры", - предупредил Трамп, говоря о ЕС.

Трамп в 2018 году договорился с бывшим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером начать переговоры о новом торговом соглашении между США и ЕС.

Теги: #сша #торговля #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:14 10.02.2020
Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом

Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом

20:13 10.02.2020
Трамп: У США есть "супербыстрые" ракеты для противостояния РФ

Трамп: У США есть "супербыстрые" ракеты для противостояния РФ

18:56 10.02.2020
В США 4 граждан Китая обвинили в краже данных из базы бюро кредитной истории Equifax

В США 4 граждан Китая обвинили в краже данных из базы бюро кредитной истории Equifax

17:35 10.02.2020
После процесса по импичменту Трампа поддержка США Украины будет только расти - Хербст

После процесса по импичменту Трампа поддержка США Украины будет только расти - Хербст

17:17 10.02.2020
Гончарук обсудил с послом Канады расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций, упрощение визового режима

Гончарук обсудил с послом Канады расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций, упрощение визового режима

16:57 10.02.2020
Сандерс упрочил лидерство в опросах в Нью-Гэмпшире накануне праймериз демократов

Сандерс упрочил лидерство в опросах в Нью-Гэмпшире накануне праймериз демократов

14:43 10.02.2020
Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

14:31 10.02.2020
Министры здравоохранения стран ЕС соберутся 13 февраля на совещание по коронавирусу

Министры здравоохранения стран ЕС соберутся 13 февраля на совещание по коронавирусу

11:05 10.02.2020
"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

10:03 10.02.2020
США наложили санкции на венесуэльскую госавиакомпанию Conviasa

США наложили санкции на венесуэльскую госавиакомпанию Conviasa

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

Нынешняя ситуация с коронавирусом может быть только верхушкой айсберга

Один военнослужащий получил ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 91 новый случай смерти из-за нового коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ровно СБУ предотвратила убийство общественного активиста, выступающего против незаконной добычи янтаря

СБУ провела в Николаевской ОГА обыски по делу о незаконном присвоении участка Днепро-Бугского лимана

Врио главы Ивано-Франковской обладминистрации назначен замглавы Федорив - указ

Правительство выделило секретариату Кабмина 6,8 млн грн на координацию международной техпомощи

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции с полуночи

Во Львовской области ликвидируют последствия непогоды

Комитет Рады по информполитике просит СБУ дать ознакомиться с делом о прослушке Гончарука нардепам Потураеву, Кузьмину и Вятровичу

В Окружной админсуд поступили иски от Минюста об аннулировать регистрационные свидетельства 48 партий

ГБР проводит обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА