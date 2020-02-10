Трамп заявил о намерении "очень серьезно" заняться переговорами о торговле с ЕС

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что пришло время начать "серьезные переговоры" с Евросоюзом по вопросам торговли.

"Следующая на очереди - Европа", - сказал Трамп, рассказывая о своих планах по заключению торговых соглашений.

Трамп пояснил, что не хотел заниматься европейской проблемой одновременно с переговорами по торговле с такими странами, как Китай, Япония.

"Я не хотел одновременно вести переговоры со всем миром", - сказал президент. Эта реплика была встречена смехом собравшихся в Белом доме губернаторов американских штатов.

При этом американский лидер отметил, что Вашингтон подойдет к переговорам с Брюсселем по торговле "очень серьезно".

"Мы будем очень серьезно вести с ними переговоры", - предупредил Трамп, говоря о ЕС.

Трамп в 2018 году договорился с бывшим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером начать переговоры о новом торговом соглашении между США и ЕС.