СБУ провела в Николаевской ОГА обыски по делу о незаконном присвоении участка Днепро-Бугского лимана

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора и Национальной полицией провела обыски в здании Николаевской областной государственной администрации.

Обыски были проведены в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который относится к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"До этого кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение о водных объектах общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды", - указывается в сообщении.

Отмечается, что распоряжение такими земельными участками находится в компетенции Кабинета министров Украиныю

Следственные действия проводились с целью выявления и фиксации ведомостей об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.