В США 4 граждан Китая обвинили в краже данных из базы бюро кредитной истории Equifax

Генпрокурор США Уильям Барр в понедельник выдвинул обвинения против четырех граждан Китая во взломе компьютерных систем американского бюро кредитной истории Equifax, краже его коммерческой тайны и личных данных граждан США, сообщает в понедельник американский Минюст.

"Это было организованное и вопиющее преступное хищение тайной информации почти половины граждан США, а также плодов тяжелого труда и интеллектуальной собственности американской компании, осуществленное подразделением китайских вооруженных сил", - заявил Барр.

Обвинения выдвинуты против У Чжиюна, Ван Цяня, Сюй Кэ, Лю Лэй. По данным США, четверо граждан Китая, причастных к взлому, работали в одном из исследовательских институтов Народно-освободительной армии Китая.

Жертвами кражи данных, которая произошла в США еще в 2017 году, стали порядка 145 млн чел., то есть около половины жителей страны. К хакерам попали их имена, даты рождения и номера социальной страховки.

Equifax после взлома была вынуждена выплатить $575 млн штрафов, а также направить $300 млн в фонд компенсации жертвам взлома. Также компания пообещала усилить свою защиту от кибератак.