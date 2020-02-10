Правительство выделило секретариату Кабмина 6,8 млн грн на координацию международной техпомощи

Правительство направило секретариату Кабмина 6,8 млн грн на финансирование координации международной технической помощи (МТП), свидетельствует соответствующее распоряжение, размещенное на "Урядовом портале".

Согласно документу, средства были перенаправлены из Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщалось, в январе этого года правительство передало функции координации МТП в секретариат Кабмина, где для этого должен быть создан отдельный директорат.

Ранее этими вопросами занималось Минэкономики.