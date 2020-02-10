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18:29 10.02.2020

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции с полуночи

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Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник.

"Сегодня, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По два обстрела пришлись на районы ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север", при этом участки разведения сил и средств под огонь не попали.

Теги: #всу #оос #обстрел
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