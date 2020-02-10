Во Львовской области ликвидируют последствия непогоды

Во Львовской области ликвидируют последствия сильных ветров, приведших к нарушениям в подаче электричества, поваленным деревьям и оборванных кровлям.

По данным Львовской ОГА, в области обесточенными остается более 150 населенных пунктов в 10 районах. В частности, в Мостиском районе - ь 44 населенных пунктов, в Самборском – 29.

По данным Дрогобычского горсовета, сильный ветер повредил в городе кровли девяти домов и повалил девять деревьев. Также о сорванных крышах и поваленных деревьях сообщается на сайте Трускавецкого горсовета, но не указывается количество упавших деревьев и характер повреждений жилых домов.

Главное управление ГСЧС во Львовской области сообщило, что на трассе Киев-Чоп в с. Орява (Сколевский р-н) на проезжую часть упали пять деревьев, создав помехи для проезда автотранспорта. Сотрудники ГСЧС разрезали деревья и удалили их с дороги.

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное (Сколевский р-н), на перегонах Самбор – Дубляны - Дрогобыч, Любинь Великий – Комарно К оропуж (Городоцкий р-н), Персенкивка - Старе Село (Пустомытовский р-н), что вызвало задержку в движении пассажирских поездов № 357 Киев - Рахов, № 146 Ужгород - Львов.

Синоптики прогнозируют, что сильные порывы ветра сохранятся в течение понедельника в о вторник.