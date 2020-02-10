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16:37 10.02.2020

В Окружной админсуд поступили иски от Минюста об аннулировать регистрационные свидетельства 48 партий

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В Окружной админсуд поступили иски от Минюста об аннулировать регистрационные свидетельства 48 партий

В Окружной административный суд Киева поступило 48 исков от Министерства юстиции Украины относительно аннулирования регистрационных свидетельств ряда политических партий, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец считает, что имеются правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик - политическая партия, не предъявляла своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах народных депутатов в течение десяти лет", - сказано в сообщении.

Так, сейчас в Окружной админсуд поступило 35 соответствующих исков. Среди ответчиков, в частности, указаны такие партии как "Трудовая Украина", "Организация Украинских Националистов", "Гражданская Партия Пора", "Социал-демократическая партия Украины", "Блок оппозиционных сил" и другие.

"Сейчас судом решаются вопросы открытия производств по данным административным искам", - добавили в суде.

Позже пресс-служба ОАСК на странице в Фейсбуке дописала, что в целом сейчас в суд поступило от Минюста 48 исков относительно аннулирования регистрационных свидетельств партий.

"Сегодня Окружным административным судом Киева совершено автоматизированное распределение и определен состав суда еще в 13 административных исках, которые поступили от Министерства юстиции Украины относительно аннулирования регистрационных свидетельств политических партий. В целом сейчас в ОАСК поступило от Минюста 48 соответствующих исков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее министр юстиции Денис Малюська в видео на Facebook заявил, что в Украине зарегистрированы 349 политических партий, из которых почти 48 "партий зомби", которые не функционируют. В то же время существует целый "теневой рынок", на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

"Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не отвечает требованиям закона. А именно - невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборы президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет", - сказано в сообщении.

Среди партий, названных Малюськой, Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, "Организация украинских националистов", "Женщины Украины", Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, "Пора", Либерально-гуманистическая партия "Товарищ", Всеукраинская казацкая партия, "Русичи", Партия казаков Украины, "Украина прежде всего!", "Партия "Детей войны", "Наш дом", Партия сильной власти и др.

Теги: #оаск #минюст #суд #партия
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