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16:47 10.02.2020

Комитет Рады по информполитике просит СБУ дать ознакомиться с делом о прослушке Гончарука нардепам Потураеву, Кузьмину и Вятровичу

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Комитет Рады по информполитике просит СБУ дать ознакомиться с делом о прослушке Гончарука нардепам Потураеву, Кузьмину и Вятровичу

Три члена комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики ознакомятся с материалами Службы безопасности Украины по расследованию дела о прослушивании разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а также обысками на телеканале "1+1" и дома у его сотрудников.

Парламентский комитет попросил СБУ предоставить возможность ознакомиться с материалами дела народным депутатам Никите Потураеву (фракция "Слуга народа"), Ринату Кузьмину (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Владимиру Вятровичу (фракция "Европейская солидарность").

Комитет также обратил внимание на недопущение нарушения прав журналистов при выполнении своих обязанностей, гарантированных Конституцией Украины.

Принято решение предусмотреть в готовящемся законопроекте о медиа четкие правовые основания и порядок доступа правоохранительных органов к источникам информации или информации, которая позволяет установить источник информации (тайна журналистских источников).

Теги: #верховная_рада #сбу #гончарук
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