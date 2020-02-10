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15:53 10.02.2020

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

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Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

Украинских граждан, эвакуированных из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса, будут содержать на карантине в течение 14 дней в двух санаторных учреждениях Киевской области.

Об этом в ходе брифинга сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

По его словам, эвакуированные украинцы будут находиться на карантине в специально определенных учреждениях.

"Определены два учреждения закрытого типа. Это не больницы, это учреждения санаторного типа", - сказал. Оба учреждения находятся на территории киевской области.

Кузин уточнил, что также есть еще одно предложение от Минобороны по размещению граждан на время карантина. Таким образом, может быть определено три места размещения эвакуированных на карантин.

По его словам, уже 51 один человек, в том числе один ребенок, подписали согласие на эвакуацию и нахождение в карантине.

В настоящее время идет разработка и согласование всех технических и логистических деталей эвакуации.

"Ни в какие капсулы эти люди помещаться не будут. Транспортные средства будут дезинфицированы в обычном режиме", - сказал он.

По словам Кузина, эвакуированные пассажиры во время полета будут в масках. Экипаж воздушного судна (16 человек) будет использовать специальные костюмы биологической защиты.

Рейс будут сопровождать три медработника - два врача и медсестра.

В самолете после полета по рекомендации производителя будет проведена замена воздушных фильтров.

Он уточнил, что предварительно перевозчиком для эвакуации определена авиакомпания SkyUp.

Кузин также сообщил, что на круизном лайнере Diamond Princess коронавирус выявлен у двух украинцев. Оба они являются членами экипажа лайнера. У обоих заболевание протекает в легкой форме.

Как сообщалось со ссылкой на информацию посольства Украины в КНР, Украина получила разрешение на эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй и во вторник, 11 февраля, намерена эвакуировать их. Для эвакуации украинских граждан запланирован специальный чартерный рейс по маршруту Киев-Ухань (КНР)-Киев.

Украинцы, изъявившие желание эвакуироваться, должны держать наготове свои паспортные документы Украины, документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также паспортные документы, свидетельство о рождении детей до 18 лет, оставаться на постоянной связи, быть мобильными и готовыми к перемещениям, ожидать как на звонки Посольства на мобильный телефон, так и на сообщения в группе Embassy-EVACUATION мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями Посольства.

По возвращении в Украину украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Переговоры с правительством Китайской народной республики относитель

Теги: #киевская_область #коронавирус #эвакуация #санаторий #китай #минздрав
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