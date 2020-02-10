Сирийская армия обстреляла наблюдательный пункт турецкой армии в Идлибе, пять турецких военных погибли

Пять турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе, сообщил в понедельник интернет-портал турецкого издания "Сабах" со ссылкой на министерство обороны страны.

По его данным, еще несколько человек получили ранения.

В министерстве отметили, что сирийцы обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке сирийской провинции Идлиб с применением тяжелой артиллерии.

"Сабах" отмечает, что турецкая армия нанесла ответный удар по сирийским позициям.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.