Прокуратура начала уголовное производство по факту "паспортизации" граждан Украины в ОРЛО

Управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области начало уголовное производство по факту принудительной "паспортизации" граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

"Согласно материалам СБУ, первые лица администрации "ЛНР", контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику относительно принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина "ЛНР", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Правоохранители подчеркивают, что указанные действия носят именно принудительный характер и вопреки требованиям ст.52 Женевской конвенциии о защите гражданского населения во время войны и ст.75 Дополнительного протокола ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

Отмечается, что осуществление досудебного расследования поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Офис Генерального прокурора контролирует ход досудебного расследования. По предварительным данным Офиса, паспорта "ЛНР", вероятно, получили более 200 тыс. человек", - сказано в сообщении.